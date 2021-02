Eni guadagna terreno in Algeria Il cane a sei zampe firma un altro accordo di collaborazione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Nel dicembre del 2019 l’ha approvato una nuova legge che si pone come obiettivo quello di meglio regolamentare il settore energetico. Eni ha, di recente,to undicon la società petrolifera statale Sonatrach che riflette proprio i contenuti relativi al nuovo quadro normativo. A tale proposito di recente l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato il ministro algerino dell’energia Abdelmajid Attar. Presente anche l’amministratore delegato di Sonatrach, Tourik Hakker. Eni è presente inda decenni e, nella nazione nordafricana, è titolare di 32 concessioni che producono 80mila barili di petrolio al giorno. Leggi anche – Diplomazia del gas: mentre la Libia è in fiamme, Eni punta ...

