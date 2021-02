Di Maio: “Ci provano da anni, ma non riusciranno a dividerci. Andiamo avanti a testa alta. Continueremo ad essere determinanti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai. Ci hanno attaccato e continuano a farlo in maniera strumentale. Ogni giorno non mancano le cattiverie contro di me, contro il MoVimento. Falsità su falsità. Ci provano da anni, ma non ci riusciranno”. E’ quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook, l’esponente M5S Luigi Di Maio. “Il MoVimento è una grande famiglia – aggiunge il ministro degli Esteri uscente -, con valori e principi ben precisi, fatta di persone che pensano all’interesse dei cittadini, al bene collettivo. Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di Cittadinanza e la legge anticorruzione. Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che faranno la storia, come il taglio dei parlamentari. E ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Neglihanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai. Ci hanno attaccato e continuano a farlo in maniera strumentale. Ogni giorno non mancano le cattiverie contro di me, contro il MoVimento. Falsità su falsità. Cida, ma non ci”. E’ quanto scrive in un post sulla sua pagina Facebook, l’esponente M5S Luigi Di. “Il MoVimento è una grande famiglia – aggiunge il ministro degli Esteri uscente -, con valori e principi ben precisi, fatta di persone che pensano all’interesse dei cittadini, al bene collettivo. Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di Cittadinanza e la legge anticorruzione. Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che faranno la storia, come il taglio dei parlamentari. E ...

