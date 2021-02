Candiani Lega | «Con quel programma il Pd tradisce l’appello di Mattarella | Zingaretti punta a dividerci» – L’intervista

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre scorre la bozza delche il Partito democratico consegnerà, il 9 febbraio, al presidente incaricato Mario Draghi, il senatore Stefanoresta sospeso tra l’incredulità e lo sconforto: «Nel testo ci sono attacchi diretti a Salvini, alcuni punti sono fatti ad hoc per essere divisivi. Se il Pd non fa alcun sacrificio, com’è possibile andare d’accordo con?». Sottosegretario al ministero dell’Interno del governo Conte uno, quando al Viminale c’era Salvini,scommette sul fatto che Draghi: «farà notare che è una proposta non in linea con le richieste del capo dello Stato». Anche il premier Giuseppe Conte, intervenuto durante l’assemblea del Movimento 5 stelle la notte del 7 febbraio, ha esplicitato la strategia per mettere fuori dai giochi la: «Si cercherà ...

Open_gol : Nervi ancora più tesi a poche ore dal secondo giro di consultazioni per Mario Draghi - Sabrina24989702 : RT @Lega_Senato: TV > Sky TG24 | Stefano Candiani, Senatore Lega - Salvini Premier > DOMENICA 7 FEBBRAIO | ore 09:30 | 'Agenda' | Hashtag:… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: TV > Sky TG24 | Stefano Candiani, Senatore Lega - Salvini Premier > DOMENICA 7 FEBBRAIO | ore 09:30 | 'Agenda' | Hashtag:… - TonusAldo : RT @LNlegalombarda: TV > Sky TG24 | Stefano Candiani, Senatore Lega - Salvini Premier > DOMENICA 7 FEBBRAIO | ore 09:30 | 'Agenda' | Hashta… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: TV > Sky TG24 | Stefano Candiani, Senatore Lega - Salvini Premier > DOMENICA 7 FEBBRAIO | ore 09:30 | 'Agenda' | Hashtag… -

Ultime Notizie dalla rete : Candiani Lega

varesenews.it

E' per il Capitano la via di tenere insieme le due anime della, di lotta e di governo. Anche ... la senatrice bolognese Lucia Borgonzoni, il plenipotenziario in Sicilia Stefano. Del resto,...STEFANO) "Chiudersi dietro un no a priori credo sia sbagliato. La posizione dei 5 Stelle e di Di Battista in particolare proprio non la capisco, o forse sono loro che non capiscono in ...TRADATE – “La decisione di affidarsi a Guido Bertolaso come consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale è senza dubbio vincente, la sua esperienza è una garanzia ed il ...Meloni per l’astensione purché collettiva, altrimenti opposizione “responsabile”. Berlusconi vuole andare dall'incaricato di persona ...