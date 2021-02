Borse 8 febbraio, Piazza Affari in positivo. In Gran Bretagna crolla l’export (Di martedì 9 febbraio 2021) Borse 8 febbraio, Piazza Affari apre la settimana in positivo. Spread sotto i 100 punti. MILANO – Borse 8 febbraio. La settimana per i mercati si apre ancora una volta in positivo. I fari erano puntati naturalmente su Piazza Affari e sullo spread. Entrambi continuano ad avere l’effetto Draghi e la seduta si è conclusa ancora una volta in positivo. Le brutte notizie, invece, arrivato dalla Gran Bretagna. Con l’avvio della Brexit, il Regno Unito nel mese di gennaio ha avuto un importante calo dell’export verso l’Unione Europea. L’industria del Trasporto ha registrato un -68% rispetto ad inizio 2020. E i numeri rischiano di peggiorare in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021)apre la settimana in. Spread sotto i 100 punti. MILANO –. La settimana per i mercati si apre ancora una volta in. I fari erano puntati naturalmente sue sullo spread. Entrambi continuano ad avere l’effetto Draghi e la seduta si è conclusa ancora una volta in. Le brutte notizie, invece, arrivato dalla. Con l’avvio della Brexit, il Regno Unito nel mese di gennaio ha avuto un importante calo delverso l’Unione Europea. L’industria del Trasporto ha registrato un -68% rispetto ad inizio 2020. E i numeri rischiano di peggiorare in ...

news_mondo_h24 : Borse 8 febbraio, Piazza Affari in positivo. In Gran Bretagna crolla l’export - InvestoPro_ita : ??Update #MERCATI 8 febbraio: #Milano chiude positiva tornando ai livelli pre-Covid. ?Un minuto dedicato alla chiu… - UniLUMSA : Aperto fino al 13 febbraio il Bando #Erasmus+ @UniLUMSA 2021-2022. Disponibili 150 borse per studiare in #Europa tr… - laboescapes : RT @Cinformi: Percorsi scolastici nei Paesi extra UE, #borsedistudio per gli #studenti residenti in #Trentino con determinati requisiti; is… - Cinformi : Percorsi scolastici nei Paesi extra UE, #borsedistudio per gli #studenti residenti in #Trentino con determinati req… -