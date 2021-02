LIVE Sinner-Travaglia 7-6, Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: nonostante le difficoltà fisiche e la discontinuità, il classe 2001 conquista il primo set! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale DI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 0-15 Doppio fallo di Travaglia. INIZIO SECONDO SET 06.51 Jannik Sinner vince il primo parziale al tie-break per 7 punti a 4 dopo un primo set ricco di difficoltà e in cui Stefano Travaglia può recriminare qualcosa considerando le precarie condizioni fisiche del giovane altoatesino. FINE primo SET 4-7 primo SET JANNIK Sinner! nonostante le difficoltà fisiche e la discontinuità, l’azzurro conquista il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 0-15 Doppio fallo di. INIZIO SECONDO SET 06.51 Jannikvince ilparziale al tie-break per 7 punti a 4 dopo unset ricco die in cui Stefanopuò recriminare qualcosa considerando le precarie condizionidel giovane altoatesino. FINESET 4-7SET JANNIKlee la, l’azzurroil...

zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 1-2 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break del marchigiano in avvio - #Sinner-Travaglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 4-3 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: controbreak del classe 2001 che torna avanti -… - toMMilanello : Finalmente LIVE su Eurosport 1 la finale #Travaglia-#Sinner (sono sul 5-5 primo set). - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 5-4 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il marchigiano serve per allungare il set - #Sinner-T… - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il derby azzurro comincerà con un po’ di ritardo a Melbour… -