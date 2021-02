La stanza: oggi su Rai3 il corto sul cyberbullismo con Michele Placido e Nicoletta Romanoff (Di domenica 7 febbraio 2021) oggi su Rai3, alle 10:05, va in onda La stanza, cortometraggio realizzato per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, con Michele Placido e Nicoletta Romanoff. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, va in onda, oggi su Rai3 alle 10:05, il corto La stanza, visibile anche in modalità lineare su RaiPlay con l'opzione dell'audiodescrizione realizzata da Rai Pubblica Utilità e nella versione VR su Rai Cinema Channel VR oltre che nella sezione VR Stories sulla piattaforma Rad., scaricabile gratuitamente da PlayStation Store. La stanza, che vede la partecipazione di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)su, alle 10:05, va in onda Lametraggio realizzato per la Giornata nazionale contro il bullismo e il, con. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il, va in onda,sualle 10:05, ilLa, visibile anche in modalità lineare su RaiPlay con l'opzione dell'audiodescrizione realizzata da Rai Pubblica Utilità e nella versione VR su Rai Cinema Channel VR oltre che nella sezione VR Stories sulla piattaforma Rad., scaricabile gratuitamente da PlayStation Store. La, che vede la partecipazione di ...

