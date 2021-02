Gustavo Thoeni: «Il mio primo trofeo fu una corona d’alloro. Mia zia la usò per cucinare» (Di domenica 7 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Gustavo Thoeni, uno dei più grandi campioni di sci alpino di tutti i tempi, vicino ai settant’anni (li compirà a fine mese). E’ nato a Trafoi, in Alto Adige. «Sono italiano», dice e racconta l’attaccamento all’Alto Adige. «Io sono profondamente legato alla nostra piccola patria alpina; questo non mi impedisce di essere profondamente legato all’Italia. Anche i siciliani sono orgogliosi della loro meravigliosa isola; ma non sono certo meno italiani per questo». Sull’essere italiani: «Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza. All’estero lo sanno; e ci invidiano». Mai avuto paura delle discese, racconta. «Se hai paura, meglio che cambi sport. E poi alla partenza ero troppo concentrato per sentire emozioni». Ha imparato a sciare «più o meno quando ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a, uno dei più grandi campioni di sci alpino di tutti i tempi, vicino ai settant’anni (li compirà a fine mese). E’ nato a Trafoi, in Alto Adige. «Sono italiano», dice e racconta l’attaccamento all’Alto Adige. «Io sono profondamente legato alla nostra piccola patria alpina; questo non mi impedisce di essere profondamente legato all’Italia. Anche i siciliani sono orgogliosi della loro meravigliosa isola; ma non sono certo meno italiani per questo». Sull’essere italiani: «Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza. All’estero lo sanno; e ci invidiano». Mai avuto paura delle discese, racconta. «Se hai paura, meglio che cambi sport. E poi alla partenza ero troppo concentrato per sentire emozioni». Ha imparato a sciare «più o meno quando ...

PaoloGentiloni : “Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza”. Da legg… - napolista : Gustavo Thoeni: «Il mio primo trofeo fu una corona d’alloro. Mia zia la usò per cucinare» Al Corriere: «Il nonno m… - C_DeVincenti : RT @PaoloGentiloni: “Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza”. Da leggere… - DomeSavare : RT @PaoloGentiloni: “Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza”. Da leggere… - ottovanz : RT @PaoloGentiloni: “Essere italiani è una fortuna clamorosa. Non esiste al mondo un Paese così ricco di storia e di bellezza”. Da leggere… -