GF VIP | Stefania Orlando a Giulia Salemi | “Pierpaolo Pretelli ha bisogno di una donna matura”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nella Casa del GF VIP,dopo l’ultima lite avuta conha sentito ildi confidarsi con. Scopriamo insieme cosa si sono dette le due compagne d’avventura durante la chiacchierata. GF VIP news, Dayane Mello eparlano conNella Casa piú spiata d’Italia,dopo l’ultima lite avuta con, si è confidata a lungo in veranda conha consigliato di stare più tranquilla, di non arrabbiarsi per le stupidaggini ...