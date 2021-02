Crisi di governo, il giudizio delle Sardine: «Conte? Ha fatto delle cose buone. Il governo Draghi è paradossale» (Di domenica 7 febbraio 2021) «L’effetto Mario Draghi dimostra che siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri. Sarebbe bello che questo ruolo l’avessero la politica e i partiti, ma così non è». Dopo una lunga parentesi di silenzio, nel bel mezzo della Crisi di governo e sulla strada che dovrebbe portare alla creazione di un nuovo esecutivo guidato da Draghi, torna a parlare Mattia Santori, leader delle Sardine. È passato praticamente un anno da quando le Sardine hanno dovuto interrompere la loro ascesa e finire in una zona d’ombra con l’avvento della pandemia di Coronavirus. Una fase di stand-by che ha arrestato l’ondata che si trascinava di piazza in piazza, raccogliendo attorno a sé giovani e meno ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) «L’effetto Mariodimostra che siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri. Sarebbe bello che questo ruolo l’avessero la politica e i partiti, ma così non è». Dopo una lunga parentesi di silenzio, nel bel mezzo delladie sulla strada che dovrebbe portare alla creazione di un nuovo esecutivo guidato da, torna a parlare Mattia Santori, leader. È passato praticamente un anno da quando lehanno dovuto interrompere la loro ascesa e finire in una zona d’ombra con l’avvento della pandemia di Coronavirus. Una fase di stand-by che ha arrestato l’ondata che si trascinava di piazza in piazza, raccogliendo attorno a sé giovani e meno ...

