Vagare in luoghi marginali per via di un oscuro richiamo

(Di domenica 7 febbraio 2021) Linea intera, linea spezzata (Mondadori «Lo Specchio», pp. 107, € 16,00) è il nono libro nella parabola di Milo De Angelis, cominciata con lo splendido esordio di Somiglianze (1976) e riassunta, nel 2017, da un altro volume mondadoriano, che faceva il punto e rendeva di nuovo disponibili tutti i suoi lavori in versi, oltre a fornire una preziosa sezione di inediti giovanili (Tutte le poesie 1969-2015, a cura di Stefano Verdino). E ora come entra, quest’ultima raccolta, nella traiettoria di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

