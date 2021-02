TuttoHellasVer1 : Udinese, Gotti verso il Verona: 'I tifosi ci hanno trasmesso positività' - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Stupito dal recupero di Okaka. Il Verona è cresciuto molto': Il tecnico friulano: 'I nostri ex in… - Fantacalcio : Udinese-Verona, Gotti: 'Okaka sta bene, Braaf ha grandi qualità' - ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: ???Gotti:' Bello sentire la vicinanza dei tifosi'. Le parole del mister alla vigilia della gara con l'@HellasVeronaFC ?? h… - CalciohellasIt : #Gotti ha presentato #UdineseVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

UDINE - Ai microfoni diTv, l'allenatore friulano Lucaha presentato il match di domani contro il Verona . "La nostra striscia positiva ? Vorremmo tutti continuare così, vorremmo sempre riuscire a prenderci ...Lucaha parlato alla vigilia di- Verona Luca, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita casalinga contro l'Hellas Verona. OKAKA - "Mi ha stupito perché lo pensavo un po' più ...Il tecnico friulano: "I nostri ex in gialloblù? Ho rispetto delle loro qualità. La visita dei tifosi al campo ci ha trasmesso positività" ..."Okaka mi ha stupito perché lo pensavo un po’ più indietro. Stefano ha la sua stazza molto importante, viene da una lunga inattività e di allenamenti individuali. Sarà stato forse l’entusiasmo nel rie ...