Tra un anno il sistema dei partiti sarà un'altra cosa (Di sabato 6 febbraio 2021) Da qui a un anno il sistema dei partiti, così come lo abbiamo conosciuto, sarà verosimilmente un’altra cosa. Il governo Draghi è una chance preziosa per costruire una grande forza europeista, cristiano-liberale, simile in parte alla Cdu di Kohl e di Merkel, capace di occupare un grande spazio centrale e rendere ininfluente tutto ciò che è alla sua destra. ?So che il mio auspicio assomiglia molto a un vaticinio, ma il terremoto provocato nel quadro politico dal semplice conferimento dell’incarico a Mario Draghi, ha già provocato tali faglie a destra e a sinistra che non è difficile immaginare un paesaggio completamente mutato una volta riassorbita la scossa negli equilibri che si andranno a creare nell’esecutivo nascente. ? Per l’Italia si tratta di un “ritorno al ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Da qui a unildei, così come lo abbiamo conosciuto,verosimilmente un’. Il governo Draghi è una chance preziosa per costruire una grande forza europeista, cristiano-liberale, simile in parte alla Cdu di Kohl e di Merkel, capace di occupare un grande spazio centrale e rendere ininfluente tutto ciò che è alla sua destra. ?So che il mio auspicio assomiglia molto a un vaticinio, ma il terremoto provocato nel quadro politico dal semplice conferimento dell’incarico a Mario Draghi, ha già provocato tali faglie a destra e a sinistra che non è difficile immaginare un paesaggio completamente mutato una volta riassorbita la scossa negli equilibri che si andra creare nell’esecutivo nascente. ? Per l’Italia si tratta di un “ritorno al ...

Da qui a un anno il sistema dei partiti, così come lo abbiamo conosciuto, sarà verosimilmente un'altra cosa. Il governo Draghi è una chance preziosa per costruire una grande forza europeista, cristiano - liberale,...

Tra un anno il sistema dei partiti sarà un'altra cosa

