Sassuolo-Spezia 1-2: vittoria pesante dei liguri

Tre punti che sono oro puro per i liguri e un Sassuolo che continua a non convincere nell'ultimo periodo. I neroverdi stentano ormai da cinque gare, i liguri tornano a vincere e si allontanano dalla zona rossa della classifica. Sassuolo-Spezia potrebbe aprire una crisi nei neroverdi e potrebbe lanciare gli ospiti verso una salvezza storica. Dov'è finito quel Sassuolo scintillante della prima parte di stagione?

Che gara è stata?

Quella tra neroverdi e liguri è stata una gara vivace. Nel primo tempo le squadre si sono affrontate a viso aperto e senza timore. Il Sassuolo, come di consueto, fa la gara con il suo consueto possesso palla, mentre lo Spezia aggredisce per evitare alla truppa di De Zerbi di poter ragionare.

