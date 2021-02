Patrick Zaki cittadino italiano | migliaia le adesioni Qualcuno lo riferirà a Draghi?

amnestyitalia : Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova da un anno in detenzione preventiva fino a data da destina… - chetempochefa : 'Chiediamo al Presidente Mattarella di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.' L'appello di… - sbonaccini : Un anno fa l'arresto ingiustificato di Patrick Zaki. Chiediamo la sua liberazione e il conferimento della cittadina… - mosca_cieca : RT @ellyesse: Già da un anno Patrick Zaki è illegittimamente detenuto in Egitto in condizioni inaccettabili. Mi unisco all’appello della… - radiortm : Anche Modica chiede giustizia per l’attivista Patrick Zaki - -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Anche Cagliari si mobilita per, lo studente egiziano dell'Università "Alma Mater" di Bologna ancora in carcere nel suo Paese. Stasera il Bastione di Saint Remy a Cagliari è stato illuminato "in giallo", il colore di ...Oggi lunedì 8 febbraio, all'imbrunire, la facciata di Palazzo Re Enzo che dà su piazza Maggiore si illuminerà di giallo per chiedere la liberazione diad una anno dal suo arresto. Sarà il modo, per il Comune di Bologna, di rispondere alla chiamata di Amnesty International per tenere alta l'attenzione sull'attivista per i diritti umani e ...(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - La Fontana Maggiore di Perugia si è illuminata di giallo per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione di Patrick Zaki. Il colore è stato scelto come ..."Per ribadire il nostro impegno - ha dichiarato il sindaco - a difesa dei diritti e del diritto, e nella speranza che possa presto ritirarla di persona".