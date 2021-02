Genoa, Ballardini: “Siamo una squadra vera con giocatori seri” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Genoa sta dimostrando di avere calciatori molto seri. Siamo una squadra vera e gli ultimi risultati sono la naturale conseguenza”. Queste le parole di Davide Ballardini dopo la vittoria del suo Genoa sul Napoli per 2-1 al Ferraris. “Potevamo essere piu’ bravi nella gestione della palla – ha detto ai microfoni di Dazn – PosSiamo giocarla in modo migliore, lo abbiamo fatto in altre occasioni e in certi momenti della gara oggi Siamo stati poco lucidi”. “Un allenatore si esalta se trova una squadra che ha voglia e motivazioni. In settimana c’è coinvolgimento, intensità ed esaltazione delle qualità individuali”. C’è spazio per dei commenti sui singoli. Prima su Strootman: “E’ un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilsta dimostrando di avere calciatori moltounae gli ultimi risultati sono la naturale conseguenza”. Queste le parole di Davidedopo la vittoria del suosul Napoli per 2-1 al Ferraris. “Potevamo essere piu’ bravi nella gestione della palla – ha detto ai microfoni di Dazn – Posgiocarla in modo migliore, lo abbiamo fatto in altre occasioni e in certi momenti della gara oggistati poco lucidi”. “Un allenatore si esalta se trova unache ha voglia e motivazioni. In settimana c’è coinvolgimento, intensità ed esaltazione delle qualità individuali”. C’è spazio per dei commenti sui singoli. Prima su Strootman: “E’ un ...

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - CB_Ignoranza : Quest'uomo ha preso per l'ennesima volta in corsa un Genoa dalle zone basse della classifica e l'ha portato al prim… - OptaPaolo : 1 - A partire dall'arrivo di Davide #Ballardini al #Genoa (dal 21/12), il Grifone è la squadra di #SerieA con: meno… - bisagnino : Genoa, Pandev spiega il miracolo: 'Ballardini parla con noi' - dialessandro5 : @glk011 @GianlucaScarla4 @sensocritico2 @kisskissnapoli In realtà Genoa senza ballardini 6-0 Genoa con ballardini v… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini Genoa, Ballardini: 'Strootman uomo speciale. Pandev? Un esempio'

GENOVA - Può essere senz'altro soddisfatto, Davide Ballardini : il Genoa è stato resuscitato dal tecnico riminese, tanto da sconfiggere oggi il più quotato Napoli . Ecco le parole dell'allenatore rossoblù a Dazn: "Nel momento di gestire il pallone ...

Pandev manda ko il Napoli. Il Genoa vince 2 - 1. Gattuso a rischio

Il Genoa non si ferma più e regala un'altra notte insonne a Gattuso. Terza vittoria consecutiva, undicesimo posto in classifica e media Ballardini da Champions: diciassette punti in otto partite! L'ex ...

Ballardini low profile: "Genoa, la strada è lunga. Da genio ad asino è un attimo..." La Gazzetta dello Sport Genoa, Pandev spiega il miracolo: "Ballardini parla con noi"

GENOVA - Due reti che pesano tantissimo per il Genoa in chiave salvezza. Goran Pandev firma il successo sul Napoli, una delle squadre della sua carriera italiana, e a fine gara racconta il momento fel ...

Ballardin: "Brillanti solo a tratti contro il Napoli"

"È vero che giocavamo contro una grande squadra, ma noi sappiamo gestire meglio la palla" Quarto successo nelle ultime cinque partite per il Genoa, vittorioso al Ferraris contro il Napoli. Davide Ball ...

GENOVA - Può essere senz'altro soddisfatto, Davide: ilè stato resuscitato dal tecnico riminese, tanto da sconfiggere oggi il più quotato Napoli . Ecco le parole dell'allenatore rossoblù a Dazn: "Nel momento di gestire il pallone ...Ilnon si ferma più e regala un'altra notte insonne a Gattuso. Terza vittoria consecutiva, undicesimo posto in classifica e mediada Champions: diciassette punti in otto partite! L'ex ...GENOVA - Due reti che pesano tantissimo per il Genoa in chiave salvezza. Goran Pandev firma il successo sul Napoli, una delle squadre della sua carriera italiana, e a fine gara racconta il momento fel ..."È vero che giocavamo contro una grande squadra, ma noi sappiamo gestire meglio la palla" Quarto successo nelle ultime cinque partite per il Genoa, vittorioso al Ferraris contro il Napoli. Davide Ball ...