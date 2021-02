Comunali, “Su Milano decide Salvini non Berlusconi”: no della Lega a Lupi (Di sabato 6 febbraio 2021) MILANO – “Maurizio Lupi non rispecchia il prototipo che abbiamo in mente per il candidato sindaco ideale alle prossime comunali di Milano. Il centrodestra ha scelto di puntare anche qui su figure civiche, e non politiche, che sappiano coniugare i nostri valori con quelli della società civile”. Parlando con la ‘Dire’, il commissario provinciale della Lega su Milano, Stefano Bolognini, affonda l’eventualità di una candidatura del leader di ‘Noi con l’Italia’, impegnato in questi giorni nell’altra partita che si sta giocando a Roma sul nuovo governo. A dire il vero Lupi, profilo molto gradito a Silvio Berlusconi, durante una recente ospitata televisiva a Telelombardia si era chiamato fuori dalla corsa per Palazzo Marino. Ma il suo ‘no’ non aveva convinto del tutto la componente milanese di Forza Italia, che lo riteneva piuttosto un bluff nell’attesa di sbrogliare la situazione a livello nazionale. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) MILANO – “Maurizio Lupi non rispecchia il prototipo che abbiamo in mente per il candidato sindaco ideale alle prossime comunali di Milano. Il centrodestra ha scelto di puntare anche qui su figure civiche, e non politiche, che sappiano coniugare i nostri valori con quelli della società civile”. Parlando con la ‘Dire’, il commissario provinciale della Lega su Milano, Stefano Bolognini, affonda l’eventualità di una candidatura del leader di ‘Noi con l’Italia’, impegnato in questi giorni nell’altra partita che si sta giocando a Roma sul nuovo governo. A dire il vero Lupi, profilo molto gradito a Silvio Berlusconi, durante una recente ospitata televisiva a Telelombardia si era chiamato fuori dalla corsa per Palazzo Marino. Ma il suo ‘no’ non aveva convinto del tutto la componente milanese di Forza Italia, che lo riteneva piuttosto un bluff nell’attesa di sbrogliare la situazione a livello nazionale.

