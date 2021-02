Arrestato per droga l’ex calciatore Alessandro Corvesi (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Corvesi, ex calciatore della primavera della Lazio, è stato Arrestato dalle Forze dell’Ordine per droga. I Carabinieri hanno hanno fatto un vero e proprio blitz nell’abitazione dell’uomo. Al suo interno hanno scovato 26 chili di cocaina che, secondo gli inquirenti, «avrebbe potuto fruttare quasi 5 milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale». Alessandro Corvesi Arrestato: i fatti I Carabinieri di Ostia hanno portato avanti un’importante attività antidroga che gli ha consentito di scovare un deposito pieno di sostanze stupefacenti. Dopo un blitz, le Forze dell’Ordine hanno trovato nell’abitazione di Corvesi 25 panetti di cocaina per un peso totale ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 6 febbraio 2021), exdella primavera della Lazio, è statodalle Forze dell’Ordine per. I Carabinieri hanno hanno fatto un vero e proprio blitz nell’abitazione dell’uomo. Al suo interno hanno scovato 26 chili di cocaina che, secondo gli inquirenti, «avrebbe potuto fruttare quasi 5 milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale».: i fatti I Carabinieri di Ostia hanno portato avanti un’importante attività antiche gli ha consentito di scovare un deposito pieno di sostanze stupefacenti. Dopo un blitz, le Forze dell’Ordine hanno trovato nell’abitazione di25 panetti di cocaina per un peso totale ...

