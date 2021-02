VIDEO Luna Rossa vs Ineos: “The Calm Before The Storm”. Verso la Finale di Prada Cup (Di venerdì 5 febbraio 2021) “The Calm Before The Storm”. In questo modo gli organizzatori hanno caricato la Finale della Prada Cup, quando mancano ancora otto giorni all’inizio della contesa tra Luna Rossa e Ineos Uk. L’attesa sta diventando febbrile e il VIDEO pubblicato oggi stimola ulteriormente l’ambiente: “La quiete prima della tempesta”. Il clima è già rovente nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ora non resta che scendere in acqua per una battaglia campale: chi vince sette regate conquista il trofeo e, soprattutto, si guadagna la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup. VIDEO THE Calm Before THE Storm: Verso Luna ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) “TheThe”. In questo modo gli organizzatori hanno caricato ladellaCup, quando mancano ancora otto giorni all’inizio della contesa traUk. L’attesa sta diventando febbrile e ilpubblicato oggi stimola ulteriormente l’ambiente: “La quiete prima della tempesta”. Il clima è già rovente nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ora non resta che scendere in acqua per una battaglia campale: chi vince sette regate conquista il trofeo e, soprattutto, si guadagna la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup.THETHE...

