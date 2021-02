Varianti coronavirus, Bassetti: «Brasiliana e sudafricana sembrerebbero le più pericolose» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Qual è la variante di coronavirus più pericolosa? Il vaccino continuerà ad essere efficace su quelle che stanno emergendo ed emergeranno? Sono domande delicate attorno a cui l'unico modo per fare informazione corretta è affidarsi agli esperti. Tra questi c'è sicuramente l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Il medico ligure, da sempre, rifiuta i toni allarmistici e punta sempre su una comunicazione snella ed efficace. "Difficile - ha ammesso in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute - dire quale variante è più pericolosa tra quelle fino ad oggi individuate. Quella sudafricana e quella Brasiliana sembrerebbero essere le più pericolose”. Variante sudafricana coronavirus, parla ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Qual è la variante dipiù pericolosa? Il vaccino continuerà ad essere efficace su quelle che stanno emergendo ed emergeranno? Sono domande delicate attorno a cui l'unico modo per fare informazione corretta è affidarsi agli esperti. Tra questi c'è sicuramente l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo. Il medico ligure, da sempre, rifiuta i toni allarmistici e punta sempre su una comunicazione snella ed efficace. "Difficile - ha ammesso in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute - dire quale variante è più pericolosa tra quelle fino ad oggi individuate. Quellae quellaessere le più”. Variante, parla ...

MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Iss, bozza monitoraggio: rischio aumento dei casi senza misure nazionali e locali #Coronavirus… - MediasetTgcom24 : Rezza: meglio creare zone rosse intraregionali, per preservare economia #Coronavirus - LauraCarrese : RT @MediasetTgcom24: Aifa: ok a monoclonali ma solo per pazienti a rischio #Coronavirus - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Giani (Toscana): nel Senese Chiusi diventa zona rossa #Coronavirus -