Serie C, quote e pronostici 23a giornata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna l’appuntamento settimanale con lo studio delle partite della giornata di Serie C. Tante partite interessanti nel weekend, ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Di seguito l’analisi delle quote ed i pronostici. Serie C Girone A Si parte subito con l’Alessandria che deve tornare a vincere sul campo del Novara per recuperare il terreno perso nel turno infrasettimanale. Stessa storia ma destini inversi per Pro Sesto ed Olbia: i primi devono vincere per entrare in zona playoff, i secondi per uscire da quella playout. Discorso simile per Giana Erminio ed Albinoleffe, lotta salvezza contro playoff. Juventus B che deve ripartire dopo la pesante sconfitta, contro un Livorno che concede sempre poco. Grosseto che deve vincere per tenere il passo playoff, Pergolettese che non può più perdere per non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna l’appuntamento settimanale con lo studio delle partite delladiC. Tante partite interessanti nel weekend, ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Di seguito l’analisi delleed iC Girone A Si parte subito con l’Alessandria che deve tornare a vincere sul campo del Novara per recuperare il terreno perso nel turno infrasettimanale. Stessa storia ma destini inversi per Pro Sesto ed Olbia: i primi devono vincere per entrare in zona playoff, i secondi per uscire da quella playout. Discorso simile per Giana Erminio ed Albinoleffe, lotta salvezza contro playoff. Juventus B che deve ripartire dopo la pesante sconfitta, contro un Livorno che concede sempre poco. Grosseto che deve vincere per tenere il passo playoff, Pergolettese che non può più perdere per non ...

infobetting : Genoa-Napoli (6 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Atalanta-Torino (6 febbraio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - OdeonZ__ : Monza-Empoli, show in Serie B. Ma la storia dice che si segna poco - infoitsport : Scommesse 21^ giornata Serie A: quote e pronostico di Fiorentina-Inter - sportli26181512 : Monza-Empoli, show in Serie B. Ma la storia dice che si segna poco: Monza-Empoli, show in Serie B. Ma la storia dic… -