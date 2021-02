Pitbull | l’icona rap che entra nel mondo NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal vincere i Grammy Awards a vincere nella(o perlomeno provarci) il passo è breve per. Il celebre cantautore il 15 gennaio scorso ha annunciato la sua discesa nel campo delle stock car, diventando co proprietario del Trackhouse Racing. La scuderia fondata da Justin Marks schiera quest’anno una Chevrolet Camaro con al volante il messicano Daniel Suarez. Non solo:sarà anche il Grand Marshal della Daytona 500, che si svolgerà il prossimo 14 febbraio. Il dietro le quinte di questo ingresso clamoroso, che aggiunge glamour ed un forte impatto sociale al motorsport americano per eccellenza. We're going worldwide. Welcome to the House, @. pic.twitter.com/SR9WhzYsut— Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) January 15, 2021 Cosa ci fa una starnella ...