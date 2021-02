Lo Spezia passa ad un fondo americano | già proprietario di altre squadre

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele Volpi, presidente dello, cederà la società nei prossimi giorni. Mercoledì, precisamente, come ha riportato Sky Sport. Il club sarà rilevato da Robert Platek, membro delMSD, che è giàdi una squadra in Danimarca e in Portogallo. Le cifre si aggirano sui 24 milioni di euro e non sono previsti cambiamenti nella dirigenza attuale. L’organigramma sarà eventualmente rivisto a giugno. L'articolo ilNapolista.

