Governo Draghi, oggi Italia Viva, Fi e Meloni a consultazioni

Secondo giro di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi oggi, a partire dalle 11 a Montecitorio, per la formazione di un nuovo Governo. Tra gli incontri fissati dall'ex presidente Bce, quelli con Italia Viva, Fratelli d'Italia, Pd e Forza Italia, che nella delegazione vedrà anche la presenza di Silvio Berlusconi. Il primo incontro è con il gruppo 'Per le Autonomie (Svp – Patt, UV)' del Senato. Questo il calendario dettagliato di oggi: si comincia alle ore 11-11.30 con Gruppo Per le autonomie (Svp – Patt, UV) del Senato. Alle 1.45-12.30 Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato. Alle 12.45-13.45 Gruppi Italia Viva della Camera e ...

