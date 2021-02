Draghi convince Grillo: e ora gli toccherà governare anche con Berlusconi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da “Psiconano” a “mafioso” passando per i più variegati insulti. Ma in nome delle poltrone ora si mette tutto da parte. Per anni, il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo in testa, ha attaccato Berlusconi come nessun altro. E adesso si è arrivati a un paradosso esistenziale che ha dell’incredibile. Ritrovarsi al governo insieme. Avevano detto: “Mai con Salvini”, e ci hanno fatto un governo. Poi: “Mai con Renzi”, e ci hanno fatto un governo. “Mai col Pd”, e adesso hanno un’alleanza così stretta che li porterà alle urne insieme. Poi: “Mai con Berlusconi”. E ora? E ora digeriranno anche Berlusconi, sì. Perché in una telefonata lunga 2 ore, Mario Draghi ha convinto Beppe Grillo a dire sì. Come ricostruisce Il Fatto, “due ore in cui l’ex presidente della Bce ha ripetuto quanto ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da “Psiconano” a “mafioso” passando per i più variegati insulti. Ma in nome delle poltrone ora si mette tutto da parte. Per anni, il Movimento 5 Stelle, Beppein testa, ha attaccatocome nessun altro. E adesso si è arrivati a un paradosso esistenziale che ha dell’incredibile. Ritrovarsi al governo insieme. Avevano detto: “Mai con Salvini”, e ci hanno fatto un governo. Poi: “Mai con Renzi”, e ci hanno fatto un governo. “Mai col Pd”, e adesso hanno un’alleanza così stretta che li porterà alle urne insieme. Poi: “Mai con”. E ora? E ora digeriranno, sì. Perché in una telefonata lunga 2 ore, Marioha convinto Beppea dire sì. Come ricostruisce Il Fatto, “due ore in cui l’ex presidente della Bce ha ripetuto quanto ...

