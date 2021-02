Corte dei Conti: “Auspicabile una patrimoniale”. Il ceto medio troppo tassato. Evasione inesistente tra i dipendenti, alta tra autonomi e imprese (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Corte dei Conti rilancia l’ipotesi patrimoniale. Un intervento su “un nuovo prelievo patrimoniale appare Auspicabile”, ma serve “una valutazione preliminare, riguardo alla caratteristica del prelievo, che da reale potrebbe essere trasformato in personale, considerando dunque tutte le forme di patrimonio e eventualmente la base familiare anziché individuale“, ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino in audizione in commissione finanza alla Camera. Carlino ha raccomandato di evitare “una tassazione patrimoniale personale che porti a casi di duplicazione del prelievo”. Meno di un mese fa anche la Banca d’Italia aveva evidenziato alcuni degli aspetti positivi di un’imposta sui patrimoni. Il dibattito su un’imposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladeirilancia l’ipotesi. Un intervento su “un nuovo prelievoappare”, ma serve “una valutazione preliminare, riguardo alla caratteristica del prelievo, che da reale potrebbe essere trasformato in personale, considerando dunque tutte le forme di patrimonio e eventualmente la base familiare anziché individuale“, ha detto il presidente delladeiGuido Carlino in audizione in commissione finanza alla Camera. Carlino ha raccomandato di evitare “una tassazionepersonale che porti a casi di duplicazione del prelievo”. Meno di un mese fa anche la Banca d’Italia aveva evidenziato alcuni degli aspetti positivi di un’imposta sui patrimoni. Il dibattito su un’imposizione ...

