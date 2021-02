Virginia Raggi dà la spinta | Rompiamo gli schemi | M5S apra a Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “E’ il momento di rompere gli: con Mariosi dialoghi. E sui temi!”.apre a. La sindaca di Roma dice al Foglio che il M5s deve mettersi seduto con l’ex numero uno della Bce. “Il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado diungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi”. “Io mi concentrerei sui temi”, proseguenella sua intervista. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid”.