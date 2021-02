UE, al via piano per le etichette anti-cancro su cibo e bevande (Di giovedì 4 febbraio 2021) Allarme rosso per il settore food italiano, l’Unione europea sta preparando etichette nutrizionali obbligatorie da porre sul retro dei prodotti In queste settimane ci sono grandi cambiamenti sul fronte tutela del settore food e wine, tanto che sono in fase di bozza delle etichette anti-cancro da applicare su cibi e bevande, ma non solo. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Allarme rosso per il settore food italiano, l’Unione europea sta preparandonutrizionali obbligatorie da porre sul retro dei prodotti In queste settimane ci sono grandi cambiamenti sul fronte tutela del settore food e wine, tanto che sono in fase di bozza delleda applicare su cibi e, ma non solo. La L'articolo proviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : Continua il vergognoso teatrino sulla pelle di 60 milioni di italiani. Siamo sicuri che il Capo dello Stato non per… - straneuropa : Euro e debito buono, ecco le parole della Dragonomics @riotta @StefanoLepri1 @friedman @FGoria @MarcoPiantini… - serenel14278447 : Il piano vaccini si sdoppia. Iniziano anche gli under 55: in scuole, polizia e carceri - kisimaio : RT @kisimaio: Quindi il piano Rebibbia organizzato dai soliti noti, prevedeva la caduta di Conte, la liberazione di Verdini e l'arrivo di D… - ahang20001 : Niccolo Paganini on Piano -