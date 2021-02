Square Enix pubblica i suoi risultati finanziari in crescita nonostante il fiasco di Marvel's Avengers (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno altalenante per Square Enix: sebbene gli utenti di Switch abbiano ricevuto alcuni giochi come Kingdom Hearts: Melody of Memory e Trials of Mana, i giocatori si sono divertiti molto con Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition. Per quanto riguarda le altre piattaforme, Marvel's Avengers è diventato motivo di preoccupazione dopo aver mancato in particolare le aspettative di vendita. nonostante questi problemi, Square Enix ha comunque registrato ottimi risultati finanziari, come riportato da Famitsu. Il suo ultimo report finanziario che copre da aprile 2020 a dicembre 2020, ha rivelato un aumento del 33% delle vendite. Principalmente, il protagonista assoluto risulta essere Final ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno altalenante per: sebbene gli utenti di Switch abbiano ricevuto alcuni giochi come Kingdom Hearts: Melody of Memory e Trials of Mana, i giocatori si sono divertiti molto con Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition. Per quanto riguarda le altre piattaforme,'sè diventato motivo di preoccupazione dopo aver mancato in particolare le aspettative di vendita.questi problemi,ha comunque registrato ottimi, come riportato da Famitsu. Il suo ultimo reporto che copre da aprile 2020 a dicembre 2020, ha rivelato un aumento del 33% delle vendite. Principalmente, il protagonista assoluto risulta essere Final ...

