Mario Draghi | chi è Serena Cappelli | la riservatissima moglie Lontana dal gossip e dalla vita mondana

Serena Cappello, per gli amici "Serenella", dal 1973 è moglie dell'ex governatore della Banca d'Italia ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha accettato l'incarico affidatogli dal presidente Sergio Mattarella e la sfida di formare un nuovo governo dopo la crisi innescata da Matteo Renzi e le dimissioni di Giuseppe Conte. Mario Draghi e Serenella hanno avuto due figli: Federica Draghi, laureata in biologia con master a New York, oggi è dirigente di una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo Draghi, laureato alla Bocconi, ha lavorato per la banca Morgan Stanley, oggi portfolio manager in LMR Partners, che si si occupa di gestione investimenti, sposato dal 2011 con Valentina.

