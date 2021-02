«Io non mi vaccino perché»: gli errori della campagna antivax del Movimento 3V (Di giovedì 4 febbraio 2021) A partire da gennaio 2021 è circolato molto su diversi social network come Facebook, Twitter e Instagram – ed è stato anche segnalato più volte alla redazione di Facta – un elenco di 12 presunti motivi validi per non vaccinarsi contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto redatto e pubblicato il 29 dicembre 2020 (e aggiornato al 1° febbraio 2021) dal Movimento 3V, un Movimento politico il cui obiettivo dichiarato è ottenere «tutta la verità sui vaccini, sul Covid, sugli affidamenti, sulla corruzione, sulla proprietà della moneta, sull’inquinamento elettromagnetico e sul 5G». Grazie allo strumento di analisi dei social network CrowdTangle abbiamo ricostruito che l’hashtag #IoNonMivaccinoperché è stata introdotta dal segretario di Movimento 3V Luca Teodori il 17 dicembre 2020 in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) A partire da gennaio 2021 è circolato molto su diversi social network come Facebook, Twitter e Instagram – ed è stato anche segnalato più volte alla redazione di Facta – un elenco di 12 presunti motivi validi per non vaccinarsi contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto redatto e pubblicato il 29 dicembre 2020 (e aggiornato al 1° febbraio 2021) dal3V, unpolitico il cui obiettivo dichiarato è ottenere «tutta la verità sui vaccini, sul Covid, sugli affidamenti, sulla corruzione, sulla proprietàmoneta, sull’inquinamento elettromagnetico e sul 5G». Grazie allo strumento di analisi dei social network CrowdTangle abbiamo ricostruito che l’hashtag #IoNonMiè stata introdotta dal segretario di3V Luca Teodori il 17 dicembre 2020 in ...

