Biscotti light alla banana con noci brasiliane

(Di giovedì 4 febbraio 2021)morbidiPreparazione: 30 minutiCalorie: 77 Kcal a biscotto INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 90 g dimatura100 g di farina 35 g di zucchero di canna20 g di olio di semi di girasole 30 g didel Brasile 1 cucchiaino di lievito un pizzico di sale Procedimento Schiacciate lae unite lo zucchero e l’olio mescolando bene. Aggiungete quindi il lievito e la farina amalgamando con cura. Infine, unite anche il pizzico di sale e letritate grossolanamente. Disponete con un cucchiaio il composto su una placca da forno rivestita, distanziando i. Infornate a 180 °C per circa 15 minuti. Segreto / Consiglio Ecco un modo intelligente di offrire un dolce con un minor apporto di ...

