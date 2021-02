Sanremo 2021, svelato il logo ufficiale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca un mese al Festival di Sanremo 2021, che quest’anno dovrà affrontare grandi difficoltà a livello di organizzazione per via della pandemia. Sembra che la Rai e il CTS abbiano però trovato il modo di realizzare la manifestazione in sicurezza, anche se il Festival dovrà rinunciare a numerose attività, ma soprattutto al pubblico. Una condizione che ha trovato il parere contrario del conduttore, Amadeus, che fino alla fine ha insistito per avere almeno i figuranti in platea. Nel frattempo però i lavori continuano, e proprio in queste ore è stata pubblicata inaspettatamente sui social una foto della scenografia. Pochi minuti fa invece è stato svelato il logo ufficiale del Festival di Sanremo 2021. Cosa ne pensate? Il logo di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca un mese al Festival di, che quest’anno dovrà affrontare grandi difficoltà a livello di organizzazione per via della pandemia. Sembra che la Rai e il CTS abbiano però trovato il modo di realizzare la manifestazione in sicurezza, anche se il Festival dovrà rinunciare a numerose attività, ma soprattutto al pubblico. Una condizione che ha trovato il parere contrario del conduttore, Amadeus, che fino alla fine ha insistito per avere almeno i figuranti in platea. Nel frattempo però i lavori continuano, e proprio in queste ore è stata pubblicata inaspettatamente sui social una foto della scenografia. Pochi minuti fa invece è statoildel Festival di. Cosa ne pensate? Ildi ...

