(Quasi) Governo Draghi, ora la domanda: Conte ma quanto conti? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Palla all'ex premier: Conte ma quanto conti? Il Paese ha bisogno di un Governo, e l'ipotesi Draghi sul tavolo di questa mattina è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire Giuseppe Conte Natale (Facebook)Con la rottura del Movimento Cinque Stelle, e con la leadership riconosciuta a Giuseppe Conte dal Partito Democratico, l'avvocato del Popolo dovrà evitare che il Governo Draghi sia a trazione di centrodestra. Le vie sono due dunque. Ricompattare sotto il suo nome una delegazione rappresentativa dell'ex maggioranza, esclusa Italia Viva. Ma questo avrebbe bisogno di un dispiego di posizioni che per un premier digiuno di politica, il paradosso di Giuseppe Conte, non è facile. Essendo lui fuori dal ...

