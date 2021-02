Non solo prosciutto e formaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una settimana ricca di eventi. Primo tra tutti il ritorno alla zona gialla per molte regioni italiane. Questo detterà una pausa per il cibo da passeggio con la voglia di sedersi ad un tavolo e farsi coccolare? Forse…ma il panino non fa pause e rimane protagonista indiscusso di molti pranzi e (perché no?) cene. Il Kebab d’oca conquista Vigevano Quando si parla di contaminazione condita di creatività, l’Italia è al primo posto. Ne sono testimoni molti piatti della tradizione e anche la contemporaneità mette questo in evidenza. È un esempio Fulvia Legnazzi, cuoca del ristorante Oca Ciuca di Vigevano, che ha ideato un panino ispirato al noto kebab turco: petto d’oca cotto sottovuoto a bassa temperatura, cipolla di Breme cruda, insalata, pomodoro a cubetti, salsa allo yogurt greco e cetriolo (una sorta di tzatziki), e sriracha, una salsa piccante mediorientale. Una vera e propria esplosione ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una settimana ricca di eventi. Primo tra tutti il ritorno alla zona gialla per molte regioni italiane. Questo detterà una pausa per il cibo da passeggio con la voglia di sedersi ad un tavolo e farsi coccolare? Forse…ma il panino non fa pause e rimane protagonista indiscusso di molti pranzi e (perché no?) cene. Il Kebab d’oca conquista Vigevano Quando si parla di contaminazione condita di creatività, l’Italia è al primo posto. Ne sono testimoni molti piatti della tradizione e anche la contemporaneità mette questo in evidenza. È un esempio Fulvia Legnazzi, cuoca del ristorante Oca Ciuca di Vigevano, che ha ideato un panino ispirato al noto kebab turco: petto d’oca cotto sottovuoto a bassa temperatura, cipolla di Breme cruda, insalata, pomodoro a cubetti, salsa allo yogurt greco e cetriolo (una sorta di tzatziki), e sriracha, una salsa piccante mediorientale. Una vera e propria esplosione ...

borghi_claudio : E quale sarebbe la maggioranza che sosterrà Draghi? Il M5S vota Draghi? Quello che faremo noi ovviamente non pot… - CottarelliCPI : Un solo commento sugli eventi di questa sera: per fortuna che abbiamo un presidente come Mattarella. Non credo ci p… - teatrolafenice : ?? «Non vedo mai ciò che è stato fatto; vedo solo ciò che rimane da fare» (Marie Curie). Buongiorno, amici! ??… - FedeRpt83 : @GioN_89 Non lo so davvero. Peraltro così ce lo siamo probabilmente giocati per il Colle tra un anno. Se lo fa, lo… - sabribri1977 : RT @mariellacapomol: @Gianmar26145917 Ci manca solo che non si vota per l ‘invasione extraterrestre. Comunque informiamo il presidente che,… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Un anno di Covid, l'epidemiologo: "Il tracciamento è molto efficace per focolai limitati"

Il "governo dei dati" per testare, tracciare, trattare ha funzionato solo in parte. Non eravamo pronti dal punto di vista tecnologico? Il tracciamento è molto efficace per focolai limitati. A fine ...

Ascoltare i giovani per costruire una scuola con un futuro

Sinergia, dunque, anche tra scuola e impresa, come condizione per rendere possibile il futuro, non solo della formazione, ma anche del lavoro.

Non solo prosciutto e formaggio Linkiesta.it Draghi, whatever it takes per trascinare l’Italia fuori dalla crisi

Banchiere centrale, economista, profondissimo conoscitore del mondo economico e finanziario non solo italiano, ma europeo e mondiale, ma soprattutto con ottimi rapporti con il mondo politico e con le ...

Roma, 17enne violentata a Capodanno Si cercano anche minorenni

Al vaglio la posizione di alcuni ragazzi che hanno partecipato alla cena in una casa sulla Cassia. Per il momento non ci sono indagati. La giovane avrebbe subìto gli abusi mentre era sotto effetto di ...

Il "governo dei dati" per testare, tracciare, trattare ha funzionatoin parte.eravamo pronti dal punto di vista tecnologico? Il tracciamento è molto efficace per focolai limitati. A fine ...Sinergia, dunque, anche tra scuola e impresa, come condizione per rendere possibile il futuro,della formazione, ma anche del lavoro.Banchiere centrale, economista, profondissimo conoscitore del mondo economico e finanziario non solo italiano, ma europeo e mondiale, ma soprattutto con ottimi rapporti con il mondo politico e con le ...Al vaglio la posizione di alcuni ragazzi che hanno partecipato alla cena in una casa sulla Cassia. Per il momento non ci sono indagati. La giovane avrebbe subìto gli abusi mentre era sotto effetto di ...