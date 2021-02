Mario Draghi proverà a formare un nuovo governo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (foto: Arne Dedert/dpa)L’ex presidente della Banca centrale europea ha accettato l’incarico diunda parte del capo dello stato Sergio Mattarella. Dopo più di un’ora di colloquio ha parlato ai microfoni del Quirinale, spiegando che “la consapevolezza emergenza richiede risposte all’altezza. Con speranza e impegno rispondo positivamente all’appello” e dicendosi “fiducioso che dal confronto con i partiti e dialogo con le forze sociali emerga unità”. Dopo nove giorni di crisi disiamo di fronte a una svolta: una guida tecnica con un nome che mette d’accordo quasi tutte le forze politiche.ha accettato con riserva, come da prassi istituzionale, per valutare quali forze politiche saranno disposte a sostenerlo. Da domani si apriranno le ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - MastrosantiC : ????????'#Vincere la #pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai #problemi quotidiani e rilanciare… - jigg_o : Mario Draghi ?? Mario Drag ???? -

Roma, 03 feb 13:37 - Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il premier incaricato Mario Draghi è appena arrivato a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico.