Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 4 febbraio 2021 | Salvatore è deciso a riconquistare Gabriella

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il5 torna domani, giovedì 4, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata e letrovanosul piede di guerra! Il5 torna su Rai1 giovedì 4con una nuova puntata in onda alle 15:55. Leannunciano chehadi impedire con ogni mezzo il matrimonio dell'amata. Dopo l'incoraggiamento di Luciano, Clelia sembra avere un piccolo ripensamento circa la sua fuga anche perché sa, andando via, di lasciare un mondo che forse non rivedrà più.non riesce ancora ad accettare ...