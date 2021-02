Fiorello è distrutto | così non si può andare avanti

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello distrutto

Il Fatto Quotidiano

... condotto da Amadeus e, il prossimo 2 marzo, con il singolo La genesi del tuo cuore. Ma ... The post Irama, la confessione dell'ex di Amici: "Una notizia che mi ha" appeared first on ...... De Sica, Boldi, Ferilli,, Muti, Muccino, Ghini, Carlucci, Cenci, Baudo, Brignano e tanti ...percorso ci ha dato di lui un'immagine devastante perché la malattia lo ha praticamentee ...Fiorello, Sanremo senza pubblico: cosa ne pensa il co-conduttore? L'uomo si espresso sulla decisione ufficiale.Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista al suo settimanale Chi in cui ha parlato della concorrenza Rai e degli altri programmi ...