Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, ancora una volta sostenuta dal consolidamento degli indici azionari statunitensi, mentre continuano ad arrivare segnali incoraggianti dalla stagione delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladiavvia gli scambi in, ancora una volta sostenuta dal consolidamento degli indici azionari statunitensi, mentre continuano ad arrivare segnali incoraggianti dalla stagione delle ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%) #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%) #ANSA - CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%) – Economia - giornaleradiofm : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ( 0,36%): (ANSA) - TOKYO, 03 FEB - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, a… -