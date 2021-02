A che ora è l’incontro tra Mario Draghi e Sergio Mattarella: l’orario della convocazione al Quirinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A che ora è l’incontro tra Mario Draghi e Sergio Mattarella: orario convocazione Quirinale A che ora è previsto l’incontro tra Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per il mandato? Il presidente ha convocato l’ex numero uno della Bce per oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 12. L’annuncio è arrivato ieri sera dopo le parole di Mattarella che ha richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale. L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza, ha detto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A che ora ètra: orarioA che ora è previstotrae il presidenteRepubblicaalper il mandato? Il presidente ha convocato l’ex numero unoBce per oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 12. L’annuncio è arrivato ieri sera dopo le parole diche ha richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale. L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza, ha detto ...

