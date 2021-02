Sileri | Riaprire i ristoranti la sera il prima possibile

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono,anche la, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus”. Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaoloalla trasmissione I Fatti Vostri su Rai2. “Io - ha inoltre sottolineato il viceministro - non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica. Vedere persone che passeggiano lungo i Navigli mantenendo la distanza, con la mascherina e senza contatto fisico non ha niente di male. Anzi, hanno fatto bene a uscire con la bellissima giornata che c’era, se hanno osservato le regole”.

Viceministro a Live non è la D'Urso: 'Giusto ma con la mascherina. Vaccini? Servirà tutto il 2021'. Lunedì scatta la zona gialla in quasi tutte le regioni d'Italia, nella puntata di domenica 31