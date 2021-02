Roma, Boniek è sicuro: “Giusto che Dzeko sia reintegrato, la sua presenza con la Juventus è di fondamentale importanza” (Di martedì 2 febbraio 2021) Giusto reintegrare Edin Dzeko.Queste le parole di Zibi Boniek, intervenuto in merito al caos che ha coinvolto Edin Dzeko e Paulo Fonseca in casa Roma. Secondo l'ex asso della Juventus, infatti, sarebbe Giusto instaurare una pace tra il giocatore bosniaco e il tecnico portoghese, in modo tale da fare il bene di tutta la franchigia giallorossa. Ecco le dichiarazioni di Boniek: "È un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che sia Giusto che torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. Avrei fatto un appello sui social affinché le parti si riconciliassero, poi ho letto la notizia del suo ritorno e ne sono contento. La ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021)reintegrare Edin.Queste le parole di Zibi, intervenuto in merito al caos che ha coinvolto Edine Paulo Fonseca in casa. Secondo l'ex asso della, infatti, sarebbeinstaurare una pace tra il giocatore bosniaco e il tecnico portoghese, in modo tale da fare il bene di tutta la franchigia giallorossa. Ecco le dichiarazioni di: "È un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che siache torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. Avrei fatto un appello sui social affinché le parti si riconciliassero, poi ho letto la notizia del suo ritorno e ne sono contento. La ...

