Palermo – 23 fermi ai danni di capimafia e boss della Stidda | fra i mandati spicca anche Matteo Messina Denaro

fattoquotidiano : Mafia, 22 fermi a Palermo: “Il mandante dell’omicidio Livatino ha riorganizzato la Stidda”. Coinvolta l’avvocata di… - DomenicoZaccara : RT @ultimenotizie: Capimafia e boss della Stidda sono coinvolti nell'inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato a 23 fermi. L'indag… - radiotaormina : #Localnews #cronaca La #DDA di Palermo ha eseguito all’alba di oggi 23 fermi. Nel corso dell’indagine è stato trova… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mafia, 22 fermi a Palermo: “Il mandante dell’omicidio Livatino ha riorganizzato la Stidda”. Coinvolta l’avvocata di un… - Gianfra33984664 : RT @anis_epis: Mafia, 22 fermi a Palermo: 'Il mandante dell'omicidio Livatino ha riorganizzato la Stidda'. Coinvolta l'avvocata di un boss.… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo fermi

E' quanto emerge dall'operazione dei Ros, coordinata dalla Dda di, che questa mattina ha portato a 23tra esponenti delle famiglie mafiose agrigentine e trapanesi. Le indagini hanno ...C'e' anche un'avvocata penalista agrigentina, Angela Porcello, tra i coinvolti nell'operazione 'Xydi' che ha portato a 23per ordine della Direzione distrettuale antimafia di. Secondo i carabinieri Porcello, che in passato ha difeso diversi esponenti mafiosi come il boss agrigentino Giuseppe Falsone, ...Sono trascorsi già 14 anni da quel maledetto 2 febbraio 2007, quel tragico venerdì in cui si stava disputando il derby di Sicilia tra Catania e Palermo e nel corso del quale per ...Maxi operazione porta al fermo di 22 persone, una sola non viene arrestata: il super boss Matteo Messina Denaro. Tra gli arrestati anche due poliziotti. I vertici della Stidda si riunivano nello studi ...