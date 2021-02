MotoE Ajo 2021, Hikari Okubo è il nuovo pilota (Di martedì 2 febbraio 2021) Avant Ajo, primo team a vincere una gara di MotoE, non avrà più come pilota Niki Tuuli per il 2021. Nella terza stagione della Coppa del Mondo elettrica a guidare la moto della scuderia finlandese sarà Hikari Okubo, primo pilota giapponese a partecipare in MotoE. Il team Ajo pronto nel 2021 a confermarsi tra le squadre protagoniste in MotoE con Okubo Dopo la recenti ufficialità del line-up piloti di LCR E-Team e Esponsorama Avintia Racing in MotoE per il 2021, arriva quest’oggi anche quella del team Avant Ajo. Il team finlandese per questa stagione, non avrà Niki Tuuli che lascia la scuderia dopo due anni, per concentrarsi totalmente nel 2021 alla sua avventura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Avant Ajo, primo team a vincere una gara di, non avrà più comeNiki Tuuli per il. Nella terza stagione della Coppa del Mondo elettrica a guidare la moto della scuderia finlandese sarà, primogiapponese a partecipare in. Il team Ajo pronto nela confermarsi tra le squadre protagoniste inconDopo la recenti ufficialità del line-up piloti di LCR E-Team e Esponsorama Avintia Racing inper il, arriva quest’oggi anche quella del team Avant Ajo. Il team finlandese per questa stagione, non avrà Niki Tuuli che lascia la scuderia dopo due anni, per concentrarsi totalmente nelalla sua avventura ...

gponedotcom : Il team Ajo punta su Hikari Okubo per il campionato MotoE: Dopo avere corso dal 2016 nel Mondiale Supersport, sarà… - astaparer : RT @EpaddockIT: Il team Avant Ajo ???? firma con il pilota giapponese Hikari Okubo ???? #78 per la terza stagione nella FIM Enel MotoE ?? World… - Gresini56 : RT @gponedotcom: Il team Ajo punta su Hikari Hokubo per il campionato MotoE: Dopo avere corso dal 2016 nel Mondiale Supersport, sarà il pri… - gponedotcom : Il team Ajo punta su Hikari Hokubo per il campionato MotoE: Dopo avere corso dal 2016 nel Mondiale Supersport, sarà… - EpaddockIT : Il team Avant Ajo ???? firma con il pilota giapponese Hikari Okubo ???? #78 per la terza stagione nella FIM Enel MotoE… -