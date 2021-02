Mandragora Torino: quando scatta l’obbligo di riscatto? I dettagli (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus ha ceduto Rolando Mandragora al Torino. Piano per il riscatto abbastanza complesso: i dettagli Rolando Mandragora ha lasciato la Juve e l’Udinese per unirsi al Torino in prestito, per 18 mesi, con obbligo di riscatto. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il piano per far scattare l’obbligo di riscatto (al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra i granata verseranno innanzitutto 1,5 milioni alla Juve). PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il Torino potrà riscattare il centrocampista già la prossima estate a 16 milioni. Nel giugno del 2022 invece il riscatto è fissato a 9 milioni: requisito, la salvezza. In caso di retrocessione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus ha ceduto Rolandoal. Piano per ilabbastanza complesso: iRolandoha lasciato la Juve e l’Udinese per unirsi alin prestito, per 18 mesi, con obbligo di. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il piano per farredi(al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra i granata verseranno innanzitutto 1,5 milioni alla Juve). PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Ilpotrà rire il centrocampista già la prossima estate a 16 milioni. Nel giugno del 2022 invece ilè fissato a 9 milioni: requisito, la salvezza. In caso di retrocessione ...

