Mancini: "A volte mi stanco, dopo i Mondiali tornerò ad allenare un club. Balotelli? Porte aperte per tutti" (Di martedì 2 febbraio 2021) Il CT della Nazionale ha rilasciato un'intervista a Tiki Taka affrontando vari argomenti, personali e non. Leggi su 90min (Di martedì 2 febbraio 2021) Il CT della Nazionale ha rilasciato un'intervista a Tiki Taka affrontando vari argomenti, personali e non.

ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Mancini: 'A volte mi stanco: dopo i #Mondiali torno in un club. #Balotelli? Porte aperte. Sul rinnovo...' - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Mancini: 'A volte mi stanco: dopo i #Mondiali torno in un club. #Balotelli? Porte aperte. Sul rinnovo...' - sportli26181512 : Mancini: 'A volte mi stanco: dopo i Mondiali torno in un club. Balotelli? Porte aperte. Sul rinnovo...': Il ct si r… - cmdotcom : #Mancini: 'A volte mi stanco: dopo i #Mondiali torno in un club. #Balotelli? Porte aperte. Sul rinnovo...'… - VaioVittorio : @eantoniopolonia La nazionale italiana (non proprio una nazionale qualunque) si ispira al Napoli di Sarri. Mancini lo ha ammesso varie volte -