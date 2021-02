Lombardia, parla Bertolaso: “Entro giugno tutti vaccinati” (Di martedì 2 febbraio 2021) Covid, Bertolaso fissa il primo paletto sui vaccini: “L’obiettivo è vaccinare tutta la Lombardia prima di giugno” Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del consulente vaccinale regionale della Lombardia Guido Bertolaso. L’ex capo della protezione civile ha alzato subito l’asticella in merito all’obiettivo da dare alla regione per quanto riguarda la campagna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Covid,fissa il primo paletto sui vaccini: “L’obiettivo è vaccinare tutta laprima di” Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del consulente vaccinale regionale dellaGuido. L’ex capo della protezione civile ha alzato subito l’asticella in merito all’obiettivo da dare alla regione per quanto riguarda la campagna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

