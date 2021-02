Live, Walter Zenga durissimo contro la madre di Andrea: «Mi ha mandato un messaggio ma non le ho risposto» (Di martedì 2 febbraio 2021) . Dopo l’incontro con il figlio all’interno della casa del Grande fratello Vip, l’ex portiere della Nazionale ha risposto alle accuse nel salotto domenicale di Barbara D’Urso. «Sono sereno, non arrabbiato ma un po’ deluso sì. Andrea è quello che dei miei figli mi assomiglia di più. Io sono orgoglioso di lui, sta facendo un percorso molto bello», ha detto a Live non è la D’Urso Walter Zenga parlando dell’incontro con il figlio Andrea attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. «Io ho cinque figli con tre madri differenti, io i miei figli li ho visti – dice Zenga – è vero che a Jacopo non gli ho fatto gli auguri ma nemmeno lui li ha mai fatti a me ma non è che mi sia mai arrabbiato. Quando io sono in giro a fare l’allenatore, non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 febbraio 2021) . Dopo l’incon il figlio all’interno della casa del Grande fratello Vip, l’ex portiere della Nazionale haalle accuse nel salotto domenicale di Barbara D’Urso. «Sono sereno, non arrabbiato ma un po’ deluso sì.è quello che dei miei figli mi assomiglia di più. Io sono orgoglioso di lui, sta facendo un percorso molto bello», ha detto anon è la D’Ursoparlando dell’incon il figlioattualmente nella casa del Grande Fratello Vip. «Io ho cinque figli con tre madri differenti, io i miei figli li ho visti – dice– è vero che a Jacopo non gli ho fatto gli auguri ma nemmeno lui li ha mai fatti a me ma non è che mi sia mai arrabbiato. Quando io sono in giro a fare l’allenatore, non ...

