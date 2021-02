La beta di iPadOS 14.5 ha integrato le funzioni di scrittura a mano in italiano

Ultime Notizie dalla rete : beta iPadOS

Le altre funzioni emerse con iOS 14.51 Andando avanti, si scopre anche che con iOS 14.5 ... Altro dettaglio non trascurabile, poi, si riferisce al fatto che con iOS e14.5 sarà possibile ...Le prime versionidei sistemi operativi in versione 14.5 per iPhone e iPad arrivano ad una settimana dal rilascio di iOS 14.4 e14.5, due importanti versioni che integra la soluzione ad alcuni bug e piccole ...Finora erano funzioni ad appannaggio di inglese e cinese, ma con la beta 14.5 di iPadOS si offrono ad altre cinque lingue, compreso l’italiano. Riconoscimento della scrittura, selezione, modifica, con ...Per la prima volta iPad riconosce la scrittura a mano in italiano, introdotta con iOS 14.5 per ora in versione beta per sviluppatori ...