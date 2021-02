Governo, Salvini “Basta teatrini, tornare al voto” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Se non trovano l’accordo, la soluzione più seria e dignitosa per avere un Governo che dia risposte alle imprese e alle famiglie è quella di ridare la parola agli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alla crisi di Governo. sfe/sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) “Se non trovano l’accordo, la soluzione più seria e dignitosa per avere unche dia risposte alle imprese e alle famiglie è quella di ridare la parola agli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo, in merito alla crisi di. sfe/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

