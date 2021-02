Covid Italia: il 2020 si chiude con 19.316 imprese in più, il saldo più basso dal 2013 (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (LabItalia) - Al 31 dicembre 2020, secondo la rilevazione Movimprese di Unioncamere/Infocamere, in Italia c'erano 6.078.031 imprese, con un saldo ancora positivo, pari a +0,32%, tra le imprese nate durante l'anno (292.308 iscrizioni) e quelle morte (272.992 cessazioni al Registro delle imprese nel 2020). Insomma, il 2020 si chiude con 19.316 imprese in più. Un dato che è il più basso dal 2013 quando le nuove imprese conteggiate furono 12.681. Nel 2019 invece il saldo attivo è stato pari a 26.629 imprese. Certo, quasi 20.000 imprese in più è comunque un dato che indica, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Lab) - Al 31 dicembre, secondo la rilevazione Movdi Unioncamere/Infocamere, inc'erano 6.078.031, con unancora positivo, pari a +0,32%, tra lenate durante l'anno (292.308 iscrizioni) e quelle morte (272.992 cessazioni al Registro dellenel). Insomma, ilsicon 19.316in più. Un dato che è il piùdalquando le nuoveconteggiate furono 12.681. Nel 2019 invece ilattivo è stato pari a 26.629. Certo, quasi 20.000in più è comunque un dato che indica, per ...

